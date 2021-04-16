Ковтун — о выступлении Коляды: такую программу можно оставить и на Олимпиаду

Двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира Максим Ковтун прокомментировал выступление Михаила Коляды в произвольной программе на командном чемпионате мира. За технику спортсмен, занявший третье место, получил 90,42 балла, за компоненты — 90,30 балла. Итоговый результат — 180,72 балла. Это личный рекорд Михаила. До этого его лучший результат был равен 178,52 балла.

«Пару минут назад посмотрел выступление Миши Коляды. Это гениальная постановка, Мише очень идёт этот костюм. Он выглядит уверенно, в катании появилась элитность. У Коляды уже были высоченные и классные прыжки, которые всегда получают максимум от жюри. Такую программу, думаю, можно было и оставлять на Олимпийские игры.

Что касается общих результатов, то у ребят пока всё складывается очень хорошо. Есть все шансы на победу. Может ли что-то помешать выиграть? Лёд скользкий, как у нас принято говорить. Но с таким настроем, который сейчас есть у ребят, шансов победить намного больше, чем у других», — сказал Ковтун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.