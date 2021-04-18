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Команда Тутберидзе: как приятно вновь окунуться в соревнования с российской символикой

Команда Тутберидзе: как приятно вновь окунуться в соревнования с российской символикой
Фигурное катание / Командный чемпионат мира 0
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Команда тренера Этери Тутберидзе, комментируя победу сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии, особо подчеркнула, что спортсмены выступали с национальным флагом и гимном.

Из-за санкций ВАДА до 17 декабря 2022 года на чемпионатах мира и олимпийских играх российские спортсмены вынуждены выступать без национальной символики. Однако турнир в Японии носит коммерческий характер, его официальное название World Team Trophy, поэтому санкции на эти соревнования не распространяются.

«Как приятно было вновь окунуться в соревнования с российской символикой. Гордость переполняет за наших ребят, в честь которых прозвучал гимн России и взмыл ввысь российский флаг. Огромная благодарность организаторам соревнований, которые нашли возможность провести турниры этого сезона», — написано на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

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