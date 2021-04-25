«Впереди много интересного и неизвестного!» Елена Ильиных — о своём возрасте
Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр в танцах на льду Елена Ильиных подвела итог первых 27 лет своей жизни.
«27! Это точно не «всё только начинается», а уже летит, бежит со скоростью света… и мне это так сильно нравится! Впереди много интересного и неизвестного! Как же я люблю жизнь!
Но самое главное — это моя семья, мои родные и все вы, дорогие друзья! Вы делаете своим вниманием мой мир очень тёплым! Спасибо за вашу любовь и берегите себя.
Мамочка, спасибо за жизнь! Ты мой создатель, мой вдохновитель и вечный двигатель!
Любимый, спасибо, что ты у меня есть. Спасибо за главный подарок в моей жизни!» — написала Ильиных на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».
«Мой Мир». Елена Ильиных показала фото и видео с маленьким сыном
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