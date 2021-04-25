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«Впереди много интересного и неизвестного!» Елена Ильиных — о своём возрасте

«Впереди много интересного и неизвестного!» Елена Ильиных — о своём возрасте
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр в танцах на льду Елена Ильиных подвела итог первых 27 лет своей жизни.

«27! Это точно не «всё только начинается», а уже летит, бежит со скоростью света… и мне это так сильно нравится! Впереди много интересного и неизвестного! Как же я люблю жизнь!

Но самое главное — это моя семья, мои родные и все вы, дорогие друзья! Вы делаете своим вниманием мой мир очень тёплым! Спасибо за вашу любовь и берегите себя.

Мамочка, спасибо за жизнь! Ты мой создатель, мой вдохновитель и вечный двигатель!

Любимый, спасибо, что ты у меня есть. Спасибо за главный подарок в моей жизни!» — написала Ильиных на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».

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