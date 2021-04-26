«О, это была целая церемония!» Слуцкая о выборе музыки для программ

Двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как раньше подбирали музыку для программ.

«О, это была целая церемония! Были специально обученные люди со своей огромной фонотекой. Мой тренер Жанна Федоровна обычно звонила одному такому человеку и просила подобрать музыку какого-либо жанра. Дальше мы приезжали к нему на квартиру и слушали тонны композиций на полной громкости. Иногда на это уходило четыре, а то и пять часов. В итоге мы отбирали две-три мелодии. Он записывал их на кассеты и брал с собой к нам на тренировку. Только прослушав всё на большом стадионе, мы определяли ту единственную. Но это ещё не всё!!!



Нужно было ещё выбрать понравившиеся фрагменты и скомпоновать в единую композицию. И, конечно же, заплатить. Минута музыки стоила в районе $ 500-600. Иногда на тренировки приносили много разных кассет с музыкой и включали их подряд. Мы с девочками не знали, для кого какая приготовлена, поэтому каждая «примеряла» мелодии на себя.



Вспомнила один случай. Связан он с одной из моих самых любимых коротких программ — Culture. Музыка для неё изначально была для другой девочки. Но мне она так понравилась! А ей, наоборот, вообще не зашло. И я попросила её сказать Жанне Федоровне, что она отказывается. А я тут как тут. Вот так я выторговала себе короткую программу», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.