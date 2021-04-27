Леонова сообщила о плюсах, которые получат Тарасова и Морозов от тренировок у Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова поделилась мнением о том, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в паре, в олимпийском сезоне будут готовиться под руководством как Максима Транькова, так и Этери Тутберидзе.

«Переход Тарасовой и Морозова в группу к Тутберидзе — очень неожиданная новость! Могу сказать, что для ребят это решение будет скорее в лучшую сторону: у Этери Георгиевны очень сильная команда. Уверена, это поможет им справиться со всеми трудностями и они смогут исправить имеющиеся проблемы с прыжками — этот сезон только закончился, есть ещё очень много времени, чтобы успеть качественно подготовиться к началу Олимпийского сезона.



Если Этери Георгиевна будет причастна к помощи этой паре и получится осуществить всё задуманное, то её фигуристы будут лучшими не только в одиночном, но и в парном катании. Это станет чем-то новым — будет очень интересно понаблюдать за ними в сезоне и посмотреть, как будет происходить совместная работа», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.