Траньков — о переходе Тарасовой и Морозова: они уже не юниоры, принимают решения сами

Тренер по фигурному катанию и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, почему Владимир Морозов и Евгения Тарасова приняли решение заниматься с тренерским штабом Этери Тутберидзе.
«К подготовке спортсменов подключается тренерский штаб Этери Георгиевны — Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. В команде Тутберидзе собраны лучшие тренеры, ребятам нужен был качественный штаб. Поэтому Тарасова и Морозов обратились с просьбой к ним.
Ребята уже не юниоры, они могут принимать решения самостоятельно. Весь тренировочный процесс, а также система подготовки находятся на стадии обсуждения», — рассказал Траньков в интервью «Спорт-экспрессу».
Напомним, что в прошедшем сезоне с парой работал Максим Траньков. Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов будут готовиться к новому сезону в США под руководством Марины Зуевой, но позже спортсмены изменили свою планы из-за коронавирусных ограничений.
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