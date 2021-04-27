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Траньков — о переходе Тарасовой и Морозова: они уже не юниоры, принимают решения сами

Траньков — о переходе Тарасовой и Морозова: они уже не юниоры, принимают решения сами
Фигурное катание 0

Тренер по фигурному катанию и двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, почему Владимир Морозов и Евгения Тарасова приняли решение заниматься с тренерским штабом Этери Тутберидзе.

«К подготовке спортсменов подключается тренерский штаб Этери Георгиевны — Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз. В команде Тутберидзе собраны лучшие тренеры, ребятам нужен был качественный штаб. Поэтому Тарасова и Морозов обратились с просьбой к ним.

Ребята уже не юниоры, они могут принимать решения самостоятельно. Весь тренировочный процесс, а также система подготовки находятся на стадии обсуждения», — рассказал Траньков в интервью «Спорт-экспрессу».

Напомним, что в прошедшем сезоне с парой работал Максим Траньков. Ранее сообщалось, что Тарасова и Морозов будут готовиться к новому сезону в США под руководством Марины Зуевой, но позже спортсмены изменили свою планы из-за коронавирусных ограничений.

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