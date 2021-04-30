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«Делимся радостью сами». Илья Авербух и Лиза Арзамасова намекнули, что станут родителями

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух и его супруга, актриса Лиза Арзамасова намекнули, что станут родителями. Авербух опубликовал видео, на котором заметен округлившийся живот Лизы.

«Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели.

Всем хорошего дня, берегите друг друга!» — написал Авербух.

Пост доступен в «инстаграме» Ильи Авербуха

Их свадьба состоялась в декабре 2020 года. Для Авербуха это второй брак. Ранее он был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой. Илья воспитывает 16-летнего сына Мартина. 26-летняя Елизавета впервые вышла замуж.

Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, многократный чемпион России в танцах на льду. Арзамасова стала известна благодаря главной роли в сериале «Папины дочки».

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