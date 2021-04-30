«Ну наконец-то». Навка отреагировала на пост Авербуха, намекнувшего на беременность жены

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка поздравила Илью Авербуха и его супругу Лизу Арзамасову. Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Авербух в своём «инстаграме» опубликовал видео, на котором заметно, что Лиза беременна.

«Ну наконец-то. Илья, очень рада за вас! Поздравляю», — написала Навка в комментарии.

Свадьба Авербуха и Арзамасовой состоялась в декабре 2020 года. Для Авербуха это второй брак. Ранее он был женат на своей партнёрше Ирине Лобачёвой. Илья воспитывает сына Мартина. Елизавета впервые вышла замуж.



Авербух — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион мира 2002 года, чемпион Европы 2003 года, многократный чемпион России в танцах на льду. Арзамасова стала известна благодаря главной роли в сериале «Папины дочки».