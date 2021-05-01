Зайцев — об уходе Трусовой: девочки не выбирают. Родители смотрят, где больше предложат

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Александр Зайцев прокомментировал новость об окончании сотрудничества между двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко и российской фигуристкой Александрой Трусовой, а также оценил вероятное возвращение Александры к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе.



«Эти маленькие девочки не выбирают. Родители смотрят, где им предложат больше денег, и мечутся туда-сюда. Вот, например, переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко — от добра добра не ищут. Ты каталась в хорошей группе, в хороших условиях, с прекрасным тренером. Зачем тебе куда-то метаться? У Плющенко покаталась — опять что-то не устраивает!



Мне кажется, она переходила к Плющенко, чтобы её катание было более стабильным. У Тутберидзе была конкуренция, девочки боролись, и это давало результат. Правильно ли, что Саша ушла к Тутберидзе? Мне кажется, что это не её решение. Кто-то её направляет. Всё, что ни делается, — всё к лучшему. Она теперь в своём коллективе, там те же девочки. Всё теперь зависит от них самих.



Все эти переходы пока не дают положительного результата, это просто нервотрёпка. Любой переход к тренеру — смена обстановки, смена подхода. Она ещё даже не успела привыкнуть к Плющенко», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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