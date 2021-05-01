13-летняя Берестовская, тренировавшаяся у Тутберидзе, замечена в академии Плющенко
13-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская, в марте перешедшая в группу Этери Тутберидзе, тренируется в академии Евгения Плющенко. Ранее Елизавета работала с тренером Сергеем Давыдовым.
Берестовскую заметили на видео, размещённом на странице академии Плющенко в «Инстаграме».
«Там Лиза Берестовская на заднем плане?» — поинтересовалась одна из подписчиц.
«Да», — ответили в академии.
В начале февраля Берестовская заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске. Победу одержала Софья Акатьева.
Напомним, сегодня, 1 мая, Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года Александрой Трусовой. Вскоре появилась информация о возвращении Александы к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.
Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и приняла участие в тренировке
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