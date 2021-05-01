Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

13-летняя Берестовская, тренировавшаяся у Тутберидзе, замечена в академии Плющенко

13-летняя Берестовская, тренировавшаяся у Тутберидзе, замечена в академии Плющенко
Фигурное катание 0

13-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская, в марте перешедшая в группу Этери Тутберидзе, тренируется в академии Евгения Плющенко. Ранее Елизавета работала с тренером Сергеем Давыдовым.

Берестовскую заметили на видео, размещённом на странице академии Плющенко в «Инстаграме».

«Там Лиза Берестовская на заднем плане?» — поинтересовалась одна из подписчиц.

«Да», — ответили в академии.

В начале февраля Берестовская заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске. Победу одержала Софья Акатьева.

Напомним, сегодня, 1 мая, Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года Александрой Трусовой. Вскоре появилась информация о возвращении Александы к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

Александра Трусова вернулась в «Хрустальный» и приняла участие в тренировке
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021