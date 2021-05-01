13-летняя Берестовская, тренировавшаяся у Тутберидзе, замечена в академии Плющенко

13-летняя российская фигуристка Елизавета Берестовская, в марте перешедшая в группу Этери Тутберидзе, тренируется в академии Евгения Плющенко. Ранее Елизавета работала с тренером Сергеем Давыдовым.



Берестовскую заметили на видео, размещённом на странице академии Плющенко в «Инстаграме».



«Там Лиза Берестовская на заднем плане?» — поинтересовалась одна из подписчиц.



«Да», — ответили в академии.

В начале февраля Берестовская заняла пятое место на юниорском чемпионате России в Красноярске. Победу одержала Софья Акатьева.

Напомним, сегодня, 1 мая, Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с бронзовым призёром чемпионата мира 2021 года Александрой Трусовой. Вскоре появилась информация о возвращении Александы к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.