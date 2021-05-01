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Людмила Великова: Этери Тутберидзе – женщина с сильным характером

Людмила Великова: Этери Тутберидзе – женщина с сильным характером
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Известный тренер спортивных пар Людмила Великова высказала мнение, что Этери Тутберидзе способна помочь дуэту Евгения Тарасова/Владимир Морозов успешно выступить на Олимпийских играх 2022 года в Китае.

«У ребят проблемы с прыжками. Девочка, когда пришла в пару, владела всеми тройными прыжками. Да и сейчас владеет. Но падает. Прекрасно тренируется. А на соревнованиях падает. Это чисто психологическая проблема. Бывает такое.

Я думаю, у Тутберидзе все распределятся. Тренер Сергей Дудаков будет работать над прыжками. Даня Глейхенгауз – на постановке. А общее руководство будет на Максиме Транькове. Этери же окажет необходимую помощь спортсменам.

Тутберидзе – женщина с сильным характером. Ничего плохого в её решении «вторгнуться» в парное катание не вижу. Она же сама танцорша. А это близко к парному катанию. Да и вообще у ребят готовые элементы, чего там делать-то? «Рыжики» прекрасно катаются, всё делают. Надо их просто настроить, тогда они хорошо прокатаются на Олимпийских играх», — приводит слова Великовой «Спорт день за днём».

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