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Загитова показала две фотографии с мамой. На одном снимке — Алина в детстве

Загитова показала две фотографии с мамой. На одном снимке — Алина в детстве
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова поздравила с днём рождению свою маму Лейсан, которой сегодня, 5 мая, исполняется 40 лет, и опубликовала две совместные фотографии.

«С днём рождения», — написала Загитова на первом снимке.

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Алина также показала своё детское фото с мамой.

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.

Алина в 2019 году взяла перерыв в карьере. Она окончила школу, поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и стала ведущей «Ледникового периода». Также Загитова участвует в различных шоу и показательных выступлениях. О завершении карьеры или о возвращении к соревнованиям спортсменка пока не сообщала.

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