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Софья Самодурова на отдыхе в Дубае спустилась на зиплайне с небоскрёба

Софья Самодурова на отдыхе в Дубае спустилась на зиплайне с небоскрёба
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании российская фигуристка Софья Самодурова во время отпуска в Дубае совершила экстремальный спуск с небоскрёба.

Самодурова спустилась по зиплайну со здания высотой 170 метров, разогнавшись до скорости 80 километров в час. Этот зиплайн протяжённостью в один километр появился в Дубае в 2017 году и сразу же стал одним из самых востребованных экстремальных аттракционов. Во время новогодних праздников по этой же трассе спускался Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе.

В сезоне-2020/2021 18-летняя Самодурова замкнула десятку сильнейших на чемпионате России, а также стала восьмой в финале Кубка страны. Софья, которая занимается в группе Алексея Мишина, не вошла в сборную для выступления на чемпионате мира.

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