Софья Самодурова на отдыхе в Дубае спустилась на зиплайне с небоскрёба

Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании российская фигуристка Софья Самодурова во время отпуска в Дубае совершила экстремальный спуск с небоскрёба.
Самодурова спустилась по зиплайну со здания высотой 170 метров, разогнавшись до скорости 80 километров в час. Этот зиплайн протяжённостью в один километр появился в Дубае в 2017 году и сразу же стал одним из самых востребованных экстремальных аттракционов. Во время новогодних праздников по этой же трассе спускался Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе.
В сезоне-2020/2021 18-летняя Самодурова замкнула десятку сильнейших на чемпионате России, а также стала восьмой в финале Кубка страны. Софья, которая занимается в группе Алексея Мишина, не вошла в сборную для выступления на чемпионате мира.
- 5 мая 2021
-
18:21
-
16:03
-
15:34
-
15:30
-
14:55
-
13:51
-
10:42
-
09:10
-
08:59
-
08:17
- 4 мая 2021
-
22:35
-
22:10
-
20:21
-
18:42
-
17:42
-
16:46
-
16:29
-
15:35
-
15:10
-
12:16
-
11:13
-
10:39
-
10:33
-
10:22
-
10:16
-
09:51
-
09:36
-
08:32
-
08:24
-
08:12
-
00:14
- 3 мая 2021
-
23:49
-
21:12
-
20:26
-
18:25