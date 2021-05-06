«У вас всё хорошо?» Бетина Попова — подписчику, написавшему про её «абсолютное враньё»

Чемпионка Универсиады-2019, российская фигуристка Бетина Попова, выступавшая в танцах на льду с Сергеем Мозговым, опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Бетины Поповой

Один из подписчиков оставил под постом такой комментарий: «Здравствуйте. Слушайте меня внимательно. Думаю, то, что вы сказали про фигурное катание, — абсолютное враньё. Не хотелось бы, чтобы всё менялось в угоду повесточки. Убеждён, что фигурное катание будет загублено из-за „сильных и уверенных“ женщин».

Попова ответила так: «У вас всё хорошо?»

Попова выступала с Мозговым с весны 2016 года. Ранее Бетина каталась с Юрием Власенко, с которым стала двукратным серебряным призёром первенства России по фигурному катанию среди юниоров (2015 и 2016 годы) и бронзовым призёром финала юниорской серии Гран-при в сезоне-2014/2015. В паре с Мозговым Попова завоевала серебро в финале Кубка России (2017, 2019). В феврале 2020 года Бетина объявила о завершении спортивной карьеры.