Екатерина Боброва поделилась советом по организации умного шопинга

Олимпийская чемпионка, фигуристка Екатерина Боброва дала совет по организации умного шопинга.
«Умный шопинг. Никогда особо не любила ходить по магазинам за одеждой. Быстро устаю, сложно принимать решения, ну и у меня всегда вроде есть, что надеть.
После того, как мне на день рождения подарили разбор гардероба со стилистом, я с ужасом поняла, что в моём гардеробе творился ад. Множество вещей, купленных потому, что «ну очень понравились», по факту ни с чем не сочетаются, быстро выходят из моды, а надела их от силы пару раз. Потому что эту юбку, например, можно надеть только с этой кофточкой, а повторяться не хочется… И это относится не только к одежде, но и к обуви, и к сумкам.
Но можно выглядеть стильно и уместно, имея в гардеробе совсем немного вещей! Если изначально правильно подойти к шопингу, то можно обновить гардероб на несколько сезонов вперёд!
Если вы, как и я, в начале пути познания умного шопинга, то советую нанять стилиста себе в помощь, который будет ходить с вами по магазину и подберёт именно то, что нужно вам! Поверьте, это вложение денег 100% окупится вам лишним временем, которое вы не будете больше тратить на покупки, экономией денег, потому что вы купите только то, что вам нужно, и ничего лишнего, и бонусом в виде отличных скидок в магазине, которые имеет стилист», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
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