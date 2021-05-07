«Девочка летит на море»: Елизавета Туктамышева показала фото в маске для дайвинга

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что отправляется на море. Спортсменка опубликовала соответствующий пост в своём «инстаграме». Елизавета сфотографировалась на улице в маске для дайвинга и с дыхательной трубкой.

«Девочка летит на море», — подписала снимок фигуристка.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.



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