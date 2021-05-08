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Татьяна Волосожар: решила исправляться и чаще хвалить себя

Татьяна Волосожар: решила исправляться и чаще хвалить себя
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар высказала мнение о необходимости хвалить себя.

«Важно ли хвалить себя? У меня есть знакомая, психолог, и она недавно написала пост на эту тему. Я почитала и задумалась: правда, а как часто мы себя хвалим? Вот поругать себя за что-то — это всегда пожалуйста. Часто, даже если не вышла какая-то ерунда, мы долго сокрушаемся, расстраиваемся, жалуемся и переживаем.

А вот сказать себе «какой я молодец» за какое-нибудь нетрудное дело — это уже прям редкость. Да и за трудное успешное дело мало кто себя хвалит. Ну, я, например, таких людей и не знаю, наверное. Все свои достижения, успехи мы часто воспринимаем в духе «так и надо», а неудачи — как трагедии.

Поэтому я решила исправляться и чаще хвалить себя. За всё, что я делаю хорошо. Вот пересадила цветок — молодец. Тренировку провела — умница! И Лику буду этому тоже учить, чтобы у неё правильно формировалась самооценка», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».

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