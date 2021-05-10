Тиффани Загорски отреагировала на новую фотосессию Алины Загитовой, опубликовав эмодзи

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Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, отреагировала на новую фотосессию Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка 2018 года сфотографировалась в плаще с собакой.

Алина показала снимки в своём «инстаграме». Загорски в комментарии опубликовала эмодзи огня и сердца.

Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила.

Загорски и Гурейро — серебряные призёры этапа NHK Trophy (2018), бронзовые призёры Skate America (2018), бронзовые призёры чемпионата России (2018, 2020) и трёхкратные победители Кубка России (2016, 2017, 2019).