«Отбоя от женского пола не будет». Дмитрий Соловьёв оценил фото сына Елены Ильиных

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала фотографии своего сына Мира, который есть арбуз. Отцом ребёнка является артист балета Сергей Полунин.
«История одного мальчика и очень вкусного арбуза», — подписала снимки спортсменка.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Елены Ильиных
Комментарий к посту Ильиных оставил олимпийский чемпион Дмитрий Соловьёв. Он написал: «Парень растёт, отбоя от женского пола не будет».
Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).
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