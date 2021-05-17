Баюл о программе Загитовой: с этим она даже не может попытаться попасть в состав на 2022-й

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл в своём «инстаграме» опубликовала видео выступления россиянки Алины Загитовой и написала: «Как это назвать? 4 прыжковых элемента меньше чем за 30 секунд».

В комментарии подписчица ответила: «Она ждала всю программу, чтобы выполнить прыжки. Система начисления очков (как вы знаете) была сделана так, чтобы давать бонусные баллы за прыжки во второй половине программе. Даже если вы не делаете ни одного прыжка в первой половине, а Алина и не делала… Она сохранила все прыжки на вторую половину, чтобы заработать больше баллов!»

Баюл в ответ написала: «Этот пост — не об Алине, а о сложности катания. И со всем этим она даже не может попытаться попасть в состав на 2022-й...»

Алина Загитова не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.