Баюл: когда я попала в аварию, у Змиевской и Петренко рот не закрывался, какая я негодяйка

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл выразила недовольство статьёй о ней в российских СМИ, в которой упоминалась её бывший тренер Галина Змиевская. В статье говорится, что Баюл жила без отца, а потом потеряла мать. Оксана спала на родном катке, а позже перебралась в квартиру Змиевской.

«Не пишите неправду! Я у Змиевской дома оказалась после того, как стала второй на Европе. Жила я по приезде в Одессу на катке «Льдинка» с ребятами, друзьями по группе с Днепра. На тренировках и сборах были тренеры Николаев, Белоусов, Немировский. Змиевская весь сезон 92-93 провела в Америке с новым зятем Петренко, с которым я познакомилась впервые после моего золота на чемпионате мира…

Как же замечательно всем рассказывать, что она — моя мама без бумаг на опекунство. Сейчас я знаю законы Америки, а в 16 лет я даже по-английски не разговаривала, а контракты читать — я так точно не читала. Поэтому рассказывайте правду, которую очень легко перепроверить, а ту пропаганду, что вы несёте про меня, так это чушь. Задайте вопросы ей самой, что она молчит? Когда я попала в аварию, у них с Петренко рот в интервью не закрывался, какая я растакая непослушная, неблагодарная негодяйка. А через 20 лет, когда контракты были в первый раз прочитаны, так уж без судебного разбирательства не обошлось», — написала Баюл в своём «инстаграме».