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Оксана Баюл: Загитова в команду не попала. Так кто на ком PR делает?

Оксана Баюл: Загитова в команду не попала. Так кто на ком PR делает?
Фигурное катание / Гран-при 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл отреагировала на статью в российских СМИ, что болельщики поддержали российскую фигуристку Алину Загитову после критики со стороны Баюл. Оксана ранее опубликовала видео с программой Загитовой и написала: «И со всем этим она даже не может попытаться попасть в состав на 2022-й». Алина не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.

«В конце в команду она не попала. Так кто на ком PR делает? И где критика? Я констатировала факт, что сил и здоровья бороться на 2022-й нет», — написала Баюл в своём «инстаграме».

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. За это время спортсменка поступила в вуз, принимала участие в ледовых шоу и работала на телевидении.

Баюл о программе Загитовой: с этим она даже не может попытаться попасть в состав на 2022-й
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