Сергей Воронов: я верил Тутберидзе. У неё есть дар убеждения

Серебряный призёр командного чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года, призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион России, а ныне тренер Сергей Воронов поделился впечатлениями от работы с Этери Тутберидзе.
«В последние годы каких только эпитетов и комплиментов ни говорят про Этери Георгиевну, но тут абсолютно то, что я почувствовал — у неё есть качество, которое есть абсолютно очень редко у кого — дар убеждения. Она умеет сказать, чтобы меня это убеждало, и я ей верил. Как в системе Станиславского — вот актёр играет, и ты ему веришь. А бывает, что тренер или хореограф может говорить, а ты смотришь и думаешь — вы чего пургу несёте?
Она говорила человеческими, простыми словами. Нет каких-то высокопарных фраз. Важен взгляд, важна подача, а слова могут быть абсолютно разными.
Когда я попал в группу к Тутберидзе, мне было то ли 26 лет, то ли 25 — довольно-таки серьёзный возраст, мне уже говорили, что это закат, пора заканчивать. Так тем-то и интересен был этот внутренний вызов, и спасибо Этери Георгиевне, что она согласилась помочь. В принципе это был такой вызов своего рода. Это был один из самых эффективных периодов в карьере. В каком-то интервью я случайно наткнулся глазами на красивое — эпоха ренессанса у Сергея Воронова. Хорошо, пусть будет так», — сказал Воронов в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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