Татьяна Тарасова: я хотела завести детей, но плохо этим вопросом занималась
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о том, хотела ли она завести детей.
«Я хотела, но плохо этим вопросом занималась. Но, знаете, я не убивалась по этому поводу, потому что меня всегда окружали дети.
Потом думала, что я, пожалуй, сделала что-то неправильно, что могла бы осчастливить мужа. Нужно было этим вопросом заниматься серьёзнее и гораздо раньше, лет в 18.
Но, знаете, глянешь, какие дети у моих подруг, и живётся спокойнее, честно», — сказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
Отметим, что Тарасова трижды была замужем – за актёром Алексеем Самойловым, легкоатлетом Василием Хоменковым и пианистом Владимиром Крайневым.
«Во-первых, он гений». Татьяна Тарасова рассказала о браке с Владимиром Крайневым
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