Татьяна Тарасова: я хотела завести детей, но плохо этим вопросом занималась

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос о том, хотела ли она завести детей.

«Я хотела, но плохо этим вопросом занималась. Но, знаете, я не убивалась по этому поводу, потому что меня всегда окружали дети.

Потом думала, что я, пожалуй, сделала что-то неправильно, что могла бы осчастливить мужа. Нужно было этим вопросом заниматься серьёзнее и гораздо раньше, лет в 18.

Но, знаете, глянешь, какие дети у моих подруг, и живётся спокойнее, честно», — сказала Тарасова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Отметим, что Тарасова трижды была замужем – за актёром Алексеем Самойловым, легкоатлетом Василием Хоменковым и пианистом Владимиром Крайневым.