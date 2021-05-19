Французская фигуристка: не знаю, что нужно сделать, чтобы в России похвалили

Французская фигуристка Аделина Галявиева высказалась о различиях в тренерских подходах в России и Европе. Аделина родом из Казани, однако семь лет назад сменила спортивное гражданство и стала выступать за сборную Франции.
«Разница, конечно, есть. В России, чтобы тебя похвалили, я не знаю что нужно сделать. Нужно очень постараться. Когда ты слышишь от тренера: «Неплохо», то думаешь: «О, вау, круто». Хотя лично для меня такой подход комфортен, я не люблю, когда меня сильно хвалят.
Ещё в Европе другая конкуренция, здесь намного меньше фигуристов. В России же много не просто танцевальных пар, но и танцоров, у которых нет партнеров. Допустим, есть такая тенденция, когда после юниоров пары распадаются и формируются новые. В Европе подобное пытаются сгладить, здесь прикладывают чуть больше усилий, чтобы сохранить пару», — приводит слова Галявиевой «Реальное время».
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