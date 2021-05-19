Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Французская фигуристка: не знаю, что нужно сделать, чтобы в России похвалили

Французская фигуристка: не знаю, что нужно сделать, чтобы в России похвалили
Виталий Весёлый
Комментарии

Французская фигуристка Аделина Галявиева высказалась о различиях в тренерских подходах в России и Европе. Аделина родом из Казани, однако семь лет назад сменила спортивное гражданство и стала выступать за сборную Франции.

«Разница, конечно, есть. В России, чтобы тебя похвалили, я не знаю что нужно сделать. Нужно очень постараться. Когда ты слышишь от тренера: «Неплохо», то думаешь: «О, вау, круто». Хотя лично для меня такой подход комфортен, я не люблю, когда меня сильно хвалят.

Ещё в Европе другая конкуренция, здесь намного меньше фигуристов. В России же много не просто танцевальных пар, но и танцоров, у которых нет партнеров. Допустим, есть такая тенденция, когда после юниоров пары распадаются и формируются новые. В Европе подобное пытаются сгладить, здесь прикладывают чуть больше усилий, чтобы сохранить пару», — приводит слова Галявиевой «Реальное время».

Новость по теме
Олимпийская чемпионка Ильиных приняла участие в съёмках клипа певицы Sia
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021