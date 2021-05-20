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«Нереальная красавица». Подписчики оценили фото Ильиных в розовом платье и украшениях

«Нереальная красавица». Подписчики оценили фото Ильиных в розовом платье и украшениях
Антон Шебика
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Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новое фото в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в розовом платье и ювелирных украшениях.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Елены Ильиных

Подписчики так оценили фото Елены:
«А от такой красоты льды должны таять, как наши сердца».
«Вы красавица».
«Талантливая красавица».
«Редкий случай настоящей женщины в наше время, сохранившей в себе истинную женственность».
«Прелесть».
«Нереальная красавица»

Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).

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