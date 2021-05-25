«Зайца хищником никогда не сделаете». Ирина Роднина — о переходах фигуристов

Трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина высказала мнение, что абсолютное лидерство школы Этери Тутберидзе в России после перехода туда чемпионов страны в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова могут подтвердить или опровергнуть только соревнования.
«Я всегда считаю, что спортсмена надо смотреть на соревнованиях. Понимаете, вы можете научить человека и прыгать, и ногу даже высоко поднимать или ещё что-то, но на соревнованиях мы все хищники. Вы зайца хищником никогда не сделаете. А это может проявиться только на соревнованиях, потому что смоделировать на тренировке соревновательную ситуацию невозможно. Пытались делать всякие прокаты, пятое-десятое, но это всё равно немножко всё другое.
Поэтому какое место — наверное, нас не это должно волновать. Нас должно волновать, что у нас появляются талантливые, хорошие ребята, а кто какое место занял, первое или второе — это, мне кажется, уже не так важно. Чем больше таких центров будет, тем лучше, потому что когда есть внутренняя конкуренция, тогда есть и прогресс, и хорошие результаты.
Другой вопрос, что начинается вот это “пришли-ушли”. Весна у нас всегда такой период переходов, когда или распадаются, или, наоборот, образуются новые пары и танцевальные дуэты. Весну хорошо бы пережить поспокойней, тем более впереди олимпийский сезон, и чем меньше будет таких стрессов и удовлетворения амбиций, потому что амбиции есть как тренерские, так и родительские, и спортивные. Потому что если говорить о бесконечных переходах, те же Тарасова/Морозов с 2018 года всё время что-то меняют. У нас это называется, вообще-то, ходить по рукам», — сказала Роднина в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
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