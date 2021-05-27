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«Ты невероятна». Доменико Дольче и Стефано Габбана записали обращение к Елене Ильиных

«Ты невероятна». Доменико Дольче и Стефано Габбана записали обращение к Елене Ильиных
Антон Шебика
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Знаменитые итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана поздравили олимпийскую чемпионку 2014 года по фигурному катанию Елену Ильиных, которая снялась в новом музыкальном клипе певицы Sia. Спортсменка танцевала на замёрзшем озере в лёгком лиловом платье, предоставленном их брендом.

«Привет, Елена. Видео просто потрясающее, красота! Поздравляем, ты невероятна. Браво, великолепно!» — сказали Дольче и Габбана в видеообращении, опубликованном в «инстаграме» Ильиных.

«Мои дорогие, вы не можете представить, как сильно я вас люблю и как ценю ваше искусство. Спасибо вам за всё», — написала в ответ Ильиных.

Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).

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