Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин объявили музыку для новой произвольной программы

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выбрали музыку для новой произвольной программы. Ей стал саундтрек из фильма «Черный лебедь». Поставит программу Александр Жулин.
«На самом деле, я ожидаю, что надену костюм, как у Жана-Люка Бейкера в гала-программе (американский фигурист вышел на прокат в чёрной балетной пачке. — Прим. «Чемпионата»), — пошутил Ходыкин.
«Они и раньше катались под «Лебединое озеро», но тогда они были очень молоды. Теперь же лебеди выросли», — приводит слова выступавшей в танцах на льду Бетины Поповой Golden Skate. Сейчас она работает с командой в качестве постоянного хореографа.
С короткой программой пока нет ясности. Тренеры Сергей Росляков и Сергей Доброскоков хотят оставить короткую программу прошедшего сезона «Sing, sing, sing», но Павлюченко и Ходыкин хотели бы исполнить что-то новое.
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