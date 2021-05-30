Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин объявили музыку для новой произвольной программы

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выбрали музыку для новой произвольной программы. Ей стал саундтрек из фильма «Черный лебедь». Поставит программу Александр Жулин.

«На самом деле, я ожидаю, что надену костюм, как у Жана-Люка Бейкера в гала-программе (американский фигурист вышел на прокат в чёрной балетной пачке. — Прим. «Чемпионата»), — пошутил Ходыкин.

«Они и раньше катались под «Лебединое озеро», но тогда они были очень молоды. Теперь же лебеди выросли», — приводит слова выступавшей в танцах на льду Бетины Поповой Golden Skate. Сейчас она работает с командой в качестве постоянного хореографа.

С короткой программой пока нет ясности. Тренеры Сергей Росляков и Сергей Доброскоков хотят оставить короткую программу прошедшего сезона «Sing, sing, sing», но Павлюченко и Ходыкин хотели бы исполнить что-то новое.