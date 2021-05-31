«Всех узнаете?» Татьяна Тарасова показала архивное фото с учениками

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала архивное фото со своими учениками.

«С учениками. Думаю, что всех узнаете?» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

Один из подписчиков написал: «Вячеслав Жигалин, Татьяна Войтюк, Ирина Моисеева, Андрей Миненков с молодым, прекрасным тренером Татьяной Тарасовой». Тарасова ответила: «Точно, спасибо».

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были: Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.