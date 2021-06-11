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«Если ещё немножко поживу, то увижу её». Тарасова — о возобновившей карьеру Савченко

«Если ещё немножко поживу, то увижу её». Тарасова — о возобновившей карьеру Савченко
Антон Шебика
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки 2018 года в парном катании Алёны Савченко возобновить в карьеру в 37 лет и перейти в сборную США. Савченко, уроженка Украины, завоевала золото Игр-2018, выступая в составе команды Германии. 30 апреля Алёна объявила о завершении карьеры.

«Могу сказать только одно – я счастлива за неё и главное – за себя, если ещё немножко поживу, я её увижу. Не знаю, с кем она будет выступать. Какая любовь к фигурному катанию! Только любовь дает такие силы», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Помимо золота Игр-2018 на счету Савченко две бронзы Олимпиады-2014 в Сочи: в парном катании и в командных соревнованиях. Также она шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. До 2014 года её партнёром был Робин Шолковы, после — Бруно Массо.

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