«Если ещё немножко поживу, то увижу её». Тарасова — о возобновившей карьеру Савченко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки 2018 года в парном катании Алёны Савченко возобновить в карьеру в 37 лет и перейти в сборную США. Савченко, уроженка Украины, завоевала золото Игр-2018, выступая в составе команды Германии. 30 апреля Алёна объявила о завершении карьеры.

«Могу сказать только одно – я счастлива за неё и главное – за себя, если ещё немножко поживу, я её увижу. Не знаю, с кем она будет выступать. Какая любовь к фигурному катанию! Только любовь дает такие силы», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Помимо золота Игр-2018 на счету Савченко две бронзы Олимпиады-2014 в Сочи: в парном катании и в командных соревнованиях. Также она шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. До 2014 года её партнёром был Робин Шолковы, после — Бруно Массо.