Железняков — о каминг-аутах: не вижу в этом проблемы

Хореограф Алексей Железняков прокомментировал новости о каминг-ауте спортсменов.
«Я не вижу в этом проблемы. Есть Джонни Вейр, отличный фигурист, его любит весь мир. И все знают, что он нетрадиционной ориентации. Но никого это не волнует, ему это никак не мешало, судьям тоже. Мир сейчас стал совершенно толерантен, относится к этому совершенно спокойно. Объявили и объявили, прекрасно. Меня часто обвиняют в гомофобии, но такого и близко нет. Я против показухи, когда это льётся в уши нашей молодёжи и пропагандируют. А с кем жить человеку — это его личное дело. Многие актёры также объявили о своей нетрадиционной ориентации — и ничего. Главное, чтобы человек был хороший и в своей профессии профессионалом. А не эти бездари, которые заполонили почти весь наш шоу-бизнес», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».
Напомним, вчера американский фигурист Джейсон Браун рассказал о своей нетрадиционной ориентации.
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