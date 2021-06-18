«Спасибо, что приехал в гости!» Тарасова поздравила Ковтуна с днём рождения
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения трёхкратного призёра чемпионатов Европы и четырёхкратного чемпиона России в мужском одиночном катании Максима Ковтуна. Сегодня, 18 июня, спортсмену исполнилось 26 лет.
Тарасова в сотрудничестве с Еленой Буяновой тренировала Ковтуна начиная с 2012 года. В апреле 2019 года фигурист сообщил о завершении спортивной карьеры.
«С днём рождения, Максим! Спасибо, что приехал в гости! Будь счастлив!» – написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».
В гости к тренеру Ковтун заехал не один, а со своей девушкой, пятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Евгенией Левановой.
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