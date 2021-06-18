Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Спасибо, что приехал в гости!» Тарасова поздравила Ковтуна с днём рождения

«Спасибо, что приехал в гости!» Тарасова поздравила Ковтуна с днём рождения
Елена Чистова
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения трёхкратного призёра чемпионатов Европы и четырёхкратного чемпиона России в мужском одиночном катании Максима Ковтуна. Сегодня, 18 июня, спортсмену исполнилось 26 лет.

Тарасова в сотрудничестве с Еленой Буяновой тренировала Ковтуна начиная с 2012 года. В апреле 2019 года фигурист сообщил о завершении спортивной карьеры.

«С днём рождения, Максим! Спасибо, что приехал в гости! Будь счастлив!» – написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

В гости к тренеру Ковтун заехал не один, а со своей девушкой, пятикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Евгенией Левановой.

Новость по теме
Ковтун: я мог наорать на Татьяну Тарасову
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021