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«У меня съехала крыша». Ягудин назвал причину переезда Тарасовой к нему на квартиру

«У меня съехала крыша». Ягудин назвал причину переезда Тарасовой к нему на квартиру
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о проблемах с психикой перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити-2002, связанных со строгой диетой. Спортсмен признался, что справиться со стрессом ему помогла Татьяна Тарасова.

«У меня съехала крыша, я понял, что нужно что-то менять. Пригласил Татьяну Анатольевну переехать ко мне домой, она согласилась. Где-то месяца полтора питался кашами и изнурял себя тренировками», — сказал Ягудин на YouTube-канале «вМесте».

Помимо чемпионства на Олимпийских играх, Ягудин – четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию. Большую часть карьеры он выступал под руководством Тарасовой, заслуженного тренера СССР по фигурному катанию.

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