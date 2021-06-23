«У меня съехала крыша». Ягудин назвал причину переезда Тарасовой к нему на квартиру

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о проблемах с психикой перед Олимпиадой в Солт-Лейк-Сити-2002, связанных со строгой диетой. Спортсмен признался, что справиться со стрессом ему помогла Татьяна Тарасова.
«У меня съехала крыша, я понял, что нужно что-то менять. Пригласил Татьяну Анатольевну переехать ко мне домой, она согласилась. Где-то месяца полтора питался кашами и изнурял себя тренировками», — сказал Ягудин на YouTube-канале «вМесте».
Помимо чемпионства на Олимпийских играх, Ягудин – четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию. Большую часть карьеры он выступал под руководством Тарасовой, заслуженного тренера СССР по фигурному катанию.
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