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Анна Щербакова — болельщикам: спасибо за вашу поддержку

Анна Щербакова — болельщикам: спасибо за вашу поддержку
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Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова обратилась к болельщикам, которые, узнав о её травме, стали желать ей здоровья. Ранее Щербакова сообщила, что травмировалась на сборах в Новогорске.

«Спасибо за вашу поддержку», — написала Щербакова в «сториз» своего «инстаграма», добавив к тексту эмодзи с изображением сердца.

Фото: https://www.instagram.com/anna__shcherbakova_/?hl=ru

17-летняя Анна Щербакова является чемпионкой мира 2021 года, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром финала Гран-при, а также трёхкратной чемпионкой России и серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.

Ранее первая фигуристка, выступившая в хиджабе, отреагировала на новость о травме Щербаковой.

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