Александра Трусова призналась, что намерена создать приют для собак

17-летняя российская фигуристка Александра Трусова рассказала о мечтах вне фигурного катания.
«Мечта – обязательно сделаю приют для собак. То есть, это не мечта, это я сделаю. Там будут и породистые, и бездомные», — приводит слова Трусовой «РИА Новости».
Александра Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.
Напомним, Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в межсезонье-2020, после сезона-2020/2021 спортсменка вернулась к прежнему тренеру.
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