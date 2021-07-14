Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Туктамышева назвала свой главный страх

Елизавета Туктамышева назвала свой главный страх
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о своей главном страхе.

«Проспать весь день. Не знаю, почему так», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.

Елизавета также призналась, что её вторым любимым видом спорта после фигурного катания является баскетбол. На вопрос о своей кличке в детстве Туктамышева ответила: «Лизка-сосиска».

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.

Новость по теме
Елизавета Туктамышева показала яркие снимки с новой фотосессии
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021