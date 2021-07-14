Елизавета Туктамышева назвала свой главный страх

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о своей главном страхе.
«Проспать весь день. Не знаю, почему так», — сказала Туктамышева в эфире Первого канала.
Елизавета также призналась, что её вторым любимым видом спорта после фигурного катания является баскетбол. На вопрос о своей кличке в детстве Туктамышева ответила: «Лизка-сосиска».
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.
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