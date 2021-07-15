Боброва и Соловьев выступят в шоу Авербуха «Щелкунчик»

Олимпийские чемпионы Сочи-2014 Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв выступят в шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик». Об этом Боброва сообщила в своём «Инстаграме».
Видео взято из «Инстаграма» Екатерины Бобровой.
«Ура! Я рада сообщить, что с 30 июля в городе Ессентуки начинается шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик»! Красочное шоу, зрелищные спецэффекты, яркие костюмы – это малая часть того, что вы увидите на льду во всеми любимой сказке!» — подписала Боброва пост в «Инстаграме».
Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв — олимпийские чемпионы 2014 года в командном зачёте, серебряные призёры на Олимпийских играх в Корее в командных соревнованиях, чемпионы Европы, трёхкратные серебряные призёры чемпионатов Европы 2011,2012, 2018 годов, двукратные бронзовые призёры чемпионатов Европы 2016 и 2017 годов.
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