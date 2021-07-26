Фигуристка Евгения Медведева: у нас лучшие гимнасты в мире!

Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся послом сборной России на Олимпиаде в

Токио (Япония), отреагировала на победу российских гимнастов. Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный завоевали золотые медали в командном многоборье. Это первое олимпийское золото российских гимнастов с 1996 года.

«Я очень рада победе ребят в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. У нас самые крутые гимнасты. Мы хорошо общаемся с Никитой Нагорным и его женой Дашей: дружим, часто видимся. Я сразу же написала Даше и Никите, поздравила. Буду болеть за Никиту и в индивидуальных соревнованиях. Я уверена, что он способен добиться больших результатов на этой Олимпиаде.

Я знаю, как тяжело другому нашему лидеру по спортивной гимнастике — Артуру Далалояну, который получил разрыв ахиллова сухожилия. Я видела апрельскую фотографию ноги Артура, которую мне показывал наш общий друг, с которым мы оба работаем. То, что он на Олимпиаде, настоящее чудо. Получить такую травму и так быстро восстановиться — это нереально. Но у Далалояна всё получилось. Другие ребята тоже молодцы. Это общая победа. Я очень рада, что у нас лучшие гимнасты в мире!» — приводит слова Медведевой сайт «Матч ТВ».