Фигуристка Евгения Медведева научилась исполнять выброс. Видео

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео выброса, который исполнила вместе с вице-чемпионом Олимпийских игр в команде, призёром чемпионатов мира и Европы в парном катании Александром Энбертом.
Спортсмены вместе выступают в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина». Евгения в роли Кити Щербацкой, Александр — Константина Левина. С 9 июля шоу проходит в Сочи.
Видео можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Медведева пропустила сезон-2020/2021 из-за травмы и болезни. Фигуристка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022, но об окончании карьеры не объявляла.
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