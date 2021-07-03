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Евгения Медведева пробует себя в парном катании: кто её партнёр, какие перспективы, новая цель или пиар шоу Авербуха?

«Девочка настырная и талантливая». Медведева встанет в пару ради возвращения на лёд?
Екатерина Авдонина
Евгения Медведева пробует себя в парном катании
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Болельщики уверены, что из Жени получится прекрасная парница. Или смена дисциплины – просто пиар очередного шоу?

Евгения Медведева по-прежнему сумасшедше популярна, но на льду уже давно другие лидеры. Казалось, двукратную чемпионку мира окончательно поглотила шоу-индустрия, а официальное объявление о завершении карьеры лишь вопрос времени. И вот, когда фанаты уже отчаялись увидеть своего кумира на соревнованиях, Женя подарила им надежду на чудо.

Одна из самых успешных фигуристок в истории неожиданно сменила дисциплину и уже тренируется с известным и титулованным парником Александром Энбертом. Болельщики тут же скрестили пальцы, а сама фигуристка не спешит опровергать возможный переход в парное катание.

Так неужели Медведева совершит невозможное и навсегда перепишет историю фигурного катания?

Или вся история со сменой дисциплины – не более чем пиар нового шоу?

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Медведева расширяет горизонты

Без Евгении Медведевой фигурное катание определённо обеднело: тысячам её поклонников не хватает экспрессивного и артистичного катания звёздной подопечной Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне Женя так и не стартовала из-за проблем со здоровьем, вследствие чего лишилась места в сборной России и осталась без этапов Гран-при. К тому же, если раньше Медведева постоянно говорила о намерении вернуться и выступать, то в последнее время такие заявления от неё не звучали. Всё изменилось во время подготовки к шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина».

Медведевой досталась роль Кити Щербацкой, для подготовки к которой прославленная одиночница освоила азы парного катания. Да не с кем-нибудь, а с серебряным призёром Олимпиады и звездой «Ледникового периода» Александром Энбертом. Фигуристка была столь воодушевлена, что не стала исключать возможности перехода в парное катание на постоянной основе. Это позволяет говорить о том, что Медведева может встать в пару ради возвращения на лёд.

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При этом, по словам Жени, её интерес к парному катанию не был продиктован нуждами шоу. Наоборот, она самостоятельно написала Энберту с предложением кататься вместе, и тот ей не отказал, а уже потом Авербух придумал, как использовать их тандем в новой постановке.

«У меня была такая мотивация, что мне самой было очень интересно это попробовать. В шоу мне бы хотелось быть намного более мобильной. Одиночное катание — это здорово, но в фигурном катании есть ещё несколько видов, которые мне хотелось бы попробовать», — говорила Медведева в эфире «Русского радио».

Специалисты верят, что Медведева может стать парницей

Тяга Медведевой к новой для себя дисциплине вкупе со стремление её тренера развивать направление парного катания под эгидой «Хрустального» дали прочный фундамент для слухов и обсуждений. Многие специалисты и болельщики уверены, что из Евгении получится прекрасная парница.

«Знаете, в Америке переходят в пару в 25 лет, в 26. И 21 год — это совсем не возраст, при желании и при правильном тренере она может достичь больших результатов. Раз Медведева готовится к шоу с Александром Энбертом, это замечательно, лучше и не придумаешь. У него хорошая школа. Какие успехи будут в парном катании, зависит от человека, от многих обстоятельств. Девочка настырная и талантливая. Почему нет», — считает опытный тренер спортивных пар Людмила Великова.

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Не кажется невозможным переход Медведевой в пары и Нине Мозер, создавшей несколько выдающихся российских дуэтов.

«Чисто в физическом плане такое вероятно. Кондиции Жени – и внешние, и технические, дают возможность об этом говорить. А дальше решение принимает сам человек», — сказала Нина Михайловна Sport24.

При этом есть и факторы, которые могут помешать Евгении удивить весь мир фигурного катания. Во-первых, из-за травм ей будет трудно исполнять сложные тодесы, подкрутки и выбросы — основные элементы парного катания. Во-вторых, спортсменка сама признавалась, что боится высоты.

«Я всю свою жизнь боялась парного катания. Это очень высоко. И моему уму это было не постижимо, как это кататься в паре», — рассказывала Евгения.

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Переход Медведевой в пары всего лишь пиар?

Как мудро заметил Алексей Мишин, в нашем мире возможно всё. При огромном желании Медведева способна справиться и со страхом высоты, и с проблемами со здоровьем. Но для того чтобы в 21 год, по сути, перезапустить карьеру и всё начать с нуля, нужна колоссальная мотивация. Есть ли она у Евгении – ключевой вопрос, от которого и зависят её перспективы в парном катании. Далеко не у всех успешных одиночниц получалось чего-то добиться в другой дисциплине, да и риск получения травмы никто не отменял. Пока непонятно, зачем популярной и востребованной спортсменке с отличными перспективами вне фигурного катания ввязываться в смелый, но авантюрный эксперимент без гарантированного триумфа.

Впрочем, многие болельщики не относятся к заявлению Медведевой серьёзно. Слова о переходе в парное катание могли быть обыкновенным пиаром, чтобы привлечь внимание к новому шоу с её участием. Недаром же внезапное объявление было сделано аккурат за несколько дней до его старта. На этой версии настаивает и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Считаю, что эти заявления больше похожи на шоу, к спорту это не имеет никакого отношения. Ей просто нужно привлечь внимание к своим новым программам. Женя не ставит перед собой цель вернуться в большой спорт в качестве парницы», — сказала Роднина.

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