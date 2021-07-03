«Девочка настырная и талантливая». Медведева встанет в пару ради возвращения на лёд?

Евгения Медведева по-прежнему сумасшедше популярна, но на льду уже давно другие лидеры. Казалось, двукратную чемпионку мира окончательно поглотила шоу-индустрия, а официальное объявление о завершении карьеры лишь вопрос времени. И вот, когда фанаты уже отчаялись увидеть своего кумира на соревнованиях, Женя подарила им надежду на чудо.
Одна из самых успешных фигуристок в истории неожиданно сменила дисциплину и уже тренируется с известным и титулованным парником Александром Энбертом. Болельщики тут же скрестили пальцы, а сама фигуристка не спешит опровергать возможный переход в парное катание.
Так неужели Медведева совершит невозможное и навсегда перепишет историю фигурного катания?
Или вся история со сменой дисциплины – не более чем пиар нового шоу?
Медведева расширяет горизонты
Без Евгении Медведевой фигурное катание определённо обеднело: тысячам её поклонников не хватает экспрессивного и артистичного катания звёздной подопечной Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне Женя так и не стартовала из-за проблем со здоровьем, вследствие чего лишилась места в сборной России и осталась без этапов Гран-при. К тому же, если раньше Медведева постоянно говорила о намерении вернуться и выступать, то в последнее время такие заявления от неё не звучали. Всё изменилось во время подготовки к шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина».
Медведевой досталась роль Кити Щербацкой, для подготовки к которой прославленная одиночница освоила азы парного катания. Да не с кем-нибудь, а с серебряным призёром Олимпиады и звездой «Ледникового периода» Александром Энбертом. Фигуристка была столь воодушевлена, что не стала исключать возможности перехода в парное катание на постоянной основе. Это позволяет говорить о том, что Медведева может встать в пару ради возвращения на лёд.
При этом, по словам Жени, её интерес к парному катанию не был продиктован нуждами шоу. Наоборот, она самостоятельно написала Энберту с предложением кататься вместе, и тот ей не отказал, а уже потом Авербух придумал, как использовать их тандем в новой постановке.
«У меня была такая мотивация, что мне самой было очень интересно это попробовать. В шоу мне бы хотелось быть намного более мобильной. Одиночное катание — это здорово, но в фигурном катании есть ещё несколько видов, которые мне хотелось бы попробовать», — говорила Медведева в эфире «Русского радио».
Специалисты верят, что Медведева может стать парницей
Тяга Медведевой к новой для себя дисциплине вкупе со стремление её тренера развивать направление парного катания под эгидой «Хрустального» дали прочный фундамент для слухов и обсуждений. Многие специалисты и болельщики уверены, что из Евгении получится прекрасная парница.
«Знаете, в Америке переходят в пару в 25 лет, в 26. И 21 год — это совсем не возраст, при желании и при правильном тренере она может достичь больших результатов. Раз Медведева готовится к шоу с Александром Энбертом, это замечательно, лучше и не придумаешь. У него хорошая школа. Какие успехи будут в парном катании, зависит от человека, от многих обстоятельств. Девочка настырная и талантливая. Почему нет», — считает опытный тренер спортивных пар Людмила Великова.
Не кажется невозможным переход Медведевой в пары и Нине Мозер, создавшей несколько выдающихся российских дуэтов.
«Чисто в физическом плане такое вероятно. Кондиции Жени – и внешние, и технические, дают возможность об этом говорить. А дальше решение принимает сам человек», — сказала Нина Михайловна Sport24.
При этом есть и факторы, которые могут помешать Евгении удивить весь мир фигурного катания. Во-первых, из-за травм ей будет трудно исполнять сложные тодесы, подкрутки и выбросы — основные элементы парного катания. Во-вторых, спортсменка сама признавалась, что боится высоты.
«Я всю свою жизнь боялась парного катания. Это очень высоко. И моему уму это было не постижимо, как это кататься в паре», — рассказывала Евгения.
Переход Медведевой в пары всего лишь пиар?
Как мудро заметил Алексей Мишин, в нашем мире возможно всё. При огромном желании Медведева способна справиться и со страхом высоты, и с проблемами со здоровьем. Но для того чтобы в 21 год, по сути, перезапустить карьеру и всё начать с нуля, нужна колоссальная мотивация. Есть ли она у Евгении – ключевой вопрос, от которого и зависят её перспективы в парном катании. Далеко не у всех успешных одиночниц получалось чего-то добиться в другой дисциплине, да и риск получения травмы никто не отменял. Пока непонятно, зачем популярной и востребованной спортсменке с отличными перспективами вне фигурного катания ввязываться в смелый, но авантюрный эксперимент без гарантированного триумфа.
Впрочем, многие болельщики не относятся к заявлению Медведевой серьёзно. Слова о переходе в парное катание могли быть обыкновенным пиаром, чтобы привлечь внимание к новому шоу с её участием. Недаром же внезапное объявление было сделано аккурат за несколько дней до его старта. На этой версии настаивает и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
«Считаю, что эти заявления больше похожи на шоу, к спорту это не имеет никакого отношения. Ей просто нужно привлечь внимание к своим новым программам. Женя не ставит перед собой цель вернуться в большой спорт в качестве парницы», — сказала Роднина.
- 3 июля 2021
-
12:18
-
11:35
-
10:41
-
09:23
- 2 июля 2021
-
14:59
-
14:29
-
11:48
-
08:38
- 1 июля 2021
-
18:30
-
14:28
-
12:09
-
11:19
-
10:48
-
10:39
-
09:52
-
09:17
-
09:13
-
09:03
-
08:36
-
08:24
- 30 июня 2021
-
23:59
-
12:23
-
12:20
-
11:33
-
11:17
-
08:59
-
00:46
- 29 июня 2021
-
21:25
-
20:20
-
20:00
-
15:54
-
12:24
-
09:16
-
09:13
-
08:37