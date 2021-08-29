Алина Загитова и Елизавета Туктамышева выступят на презентации ХК СКА к сезону-2021/2022

Российские фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в шоу, посвящённом презентации хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга на сезон-2021/2022. Об этом сообщает медиа-служба клуба.
Публикация доступна в «инстаграме» ХК СКА.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при, чемпионка России, серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы, финала Гран-при и чемпионата России 2017 года.
Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
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