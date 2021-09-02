Илья Авербух: больно осознавать, что порой невосполнимо обесценивается труд наставников

Серебряный призёр Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух поблагодарил своих бывших тренеров.
«Вчера позвонила Наталья Линичук поздравить с рождением сына. Мой тренер, моя многолетняя опора! С ней и Геннадием Карпоносовым мы пришли к Олимпиаде! Много лет мы не слышались, было очень приятно побеседовать. Как больно осознавать, что порой невосполнимо обесценивается труд наставников и педагогов. Обидно, что мы начинаем пускаться в споры о том, что верно, а что нет. Дискутируя о методике тренировок, забывая о сложном, кропотливом труде, и непоколебимом терпении человека, который в нас верит. В лице Натальи Линичук хочу сказать СПАСИБО всем тем, кто нас воспитывает, тем, кто сделал из нас тех людей, которыми мы стали. Все тренеры — Великие люди! Бесконечное уважение и благодарность вам за все труды и поддержку!», — написал Авербух в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Ильи Авербуха.
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