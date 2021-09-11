Жулин назвал основную проблему Синициной и Кацалапова при подготовке к олимпийскому сезону
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Александр Жулин рассказал, в каком состоянии находятся его подопечные – танцоры на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов перед началом олимпийского сезона – 2021/2022.
«На 50%, поскольку у партнёра была проблема со спиной. Эта травма обостряется у нас уже третий год подряд, причём именно на этапе предсезонной подготовки. Но потом спину удаётся закачать и проблема устраняется», — приводит слова Жулина RT.
В 2021 году Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 балла. Виктория и Никита в составе сборной России победили также и на командном чемпионате мира.
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