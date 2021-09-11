Михаил Коляда объяснил, почему сменил короткую программу перед поездкой в Челябинск

Трёхкратный чемпион России Михаил Коляда объяснил, почему выступил с новой короткой программой на контрольных прокатах национальной сборной в Челябинске. Коляда упал с четверного сальхова и сдвоил второй тулуп в каскаде с четверным.

Ранее Коляда заявлял, что Илья Авербух поставил ему короткую программу на олимпийский сезон под музыку из балета Петра Чайковского «Щелкунчик».

«Алексею Николаевичу что-то не понравилось. Он сказал: будем менять. Я основываюсь на своём мнении и на мнении тренера. Это программа – рассказ о том, о чём поёт Паваротти.

Надо будет проанализировать, с чем связаны ошибки. Для начала сезона – неплохо. Вступаю в сезон с прекрасными чувствами, начало сезона – это всегда волнительно. Стараюсь не думать о том, что этот сезон олимпийский.

Я сделал прививку от коронавируса. Это было моё решение. Я понимаю и тех, кто привился, и тех, кто не хочет этого делать. Это решение, которое зависит от нескольких факторов», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.