Фигурист Марк Кондратюк рассказал об образе Иисуса Христа в своей произвольной программе

Бронзовый призёр чемпионата России 2021 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк рассказал об образе Иисуса Христа в произвольной программе под «Иисус Христос – суперзвезда», которую исполнил на контрольных прокатах национальной сборной в Челябинске.

«Если говорить про прыжки, то получилось процентов на 70-80, а если про программу в целом, то процентов на 50. Хочется не умирать к концу программы.

Я бы не сказал, что образ Христа сложнее, чем остальные, он просто другой. Что касается возможной критики, то я считаю, что не стоит обижаться на искусство. Это творчество и отражение реальности, тем более в моей программе использовано великое произведение», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.