Фигурист Марк Кондратюк рассказал об образе Иисуса Христа в своей произвольной программе
Поделиться
Бронзовый призёр чемпионата России 2021 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк рассказал об образе Иисуса Христа в произвольной программе под «Иисус Христос – суперзвезда», которую исполнил на контрольных прокатах национальной сборной в Челябинске.
«Если говорить про прыжки, то получилось процентов на 70-80, а если про программу в целом, то процентов на 50. Хочется не умирать к концу программы.
Я бы не сказал, что образ Христа сложнее, чем остальные, он просто другой. Что касается возможной критики, то я считаю, что не стоит обижаться на искусство. Это творчество и отражение реальности, тем более в моей программе использовано великое произведение», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
Комментарии
- 12 сентября 2021
-
15:18
-
14:51
-
13:13
-
00:53
- 11 сентября 2021
-
22:02
-
21:11
-
19:34
-
19:10
-
18:54
-
18:47
-
18:20
-
18:15
-
17:59
-
17:44
-
16:58
-
16:50
-
16:44
-
16:24
-
16:10
-
16:04
-
15:17
-
14:54
-
14:37
-
14:23
-
14:08
-
14:03
-
13:56
-
13:47
-
13:32
-
13:01
-
12:54
-
11:51
-
10:32
-
09:40
- 10 сентября 2021
-
23:49
Партнерский контент