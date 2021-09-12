Камила Валиева — о прокате «Болеро» в Челябинске: ошибки случились из-за нервов

Фигуристка Камила Валиева рассказала, почему допустила несколько ошибок, исполняя произвольную программу «Болеро» во время контрольных прокатов сборной России в Челябинске.
«Я начала волноваться, чего уже ни в коем случае нельзя делать на льду. На шестиминутной разминке я была спокойна, но, выйдя с раскатки, почувствовала, что меня захлестнуло. Ошибки случились из-за нервов, потому что на тренировке я всегда чисто катала. Три четверных, тройной аксель. Сложно? Да, но это только начало сезона, а набор рабочий, по сезону так планирую прыгать.
Стараюсь катать «Болеро» взрослее, но пока не очень получилось. Я вхожу во взрослый сезон, и надо быть поувереннее. Нужна уверенность, чтобы не было скованности в движениях, иначе начинается каша и программа исчезает», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.
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