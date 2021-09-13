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Марк Кондратюк выступит на отборочном турнире на Олимпиаду вместо Дмитрия Алиева

Марк Кондратюк выступит на отборочном турнире на Олимпиаду вместо Дмитрия Алиева
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Российского фигуриста Марка Кондратюка включили в список участников турнира Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе (Германия), сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Кондратюк заменил Дмитрия Алиева, который был ранее заявлен на этот турнир. Алиев, Артур Даниелян, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Андрей Мозалёв и Александр Самарин являются запасными.

По итогам Nebelhorn Trophy, который пройдёт 22-25 сентября, будут распределены оставшиеся квоты для выступления на Олимпийских играх в Пекине.

По новым правилам на Nebelhorn Trophy должен выступить один фигурист из тех, кто не выступал на чемпионате мира в Стокгольме. На чемпионате мира в мужском одиночном катании принимали участие два россиянина – Михаил Коляда (занял 5-е место) и Евгений Семененко (8-е место). Так как сумма их мест равна 13, по правилам отбора сборная России имеет право заявить трёх фигуристов на Олимпийских играх 2022 года, а также на следующем чемпионате мира. Третья квота на Олимпиаду должна быть подтверждена на турнире в Оберстдорфе. Для этого российский фигурист должен занять место в шестёрке сильнейших.

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