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Пара Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков лидирует после короткой программы на ЮГП

Пара Екатерина Чикмарёва — Матвей Янченков лидирует после короткой программы на ЮГП
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В Красноярске завершилось выступление спортивных пар в рамках четвёртого этапа юниорской серии Гран-при по фигурному катанию.

После короткой программы лидирует российский дуэт Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков. Их выступление судьи оценили в 64,12 балла.

Далее расположились три российские пары Наталья Хабибуллина – Илья Княжук (63,00 балла), Екатерина Петушкова – Евгений Маликов (62,54 балла) и Екатерина Сторублёвцева – Артём Грицаенко (61,85 балла).

Пара Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур из Австралии после короткой программы занимают пятое место с результатом 57,35 балла. Анастасия Сазонова и Джамшид Ташмухамедов, представляющие Узбекистан, замыкают таблицу, имея в активе 34,48 балла.

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