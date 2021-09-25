Мама Турсынбаевой рассказала, почему Элизабет завершила карьеру в 21 год

Падишахан Султаналиева, мама казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой, рассказала о проблемах со спиной, из-за которых её дочери пришлось завершить карьеру в 21 год.

«У неё обострилась давняя проблема — лишний недоросший позвоночник. Это с рождения. Дочка вообще изначально не должна была идти в спорт, так как родилась семимесячной и много болела. Мы отвели её на каток, чтобы поправить здоровье и подарить счастливые эмоции. Но вскоре увидели, что Лиза жить без спорта не может. Травма спины была хронической и часто беспокоила её в период нагрузок. Она не в один момент проявляется, а постепенно. Представьте, какие у Элизы были колоссальные нагрузки на спину ради четверного! Она же его время от времени тренировала, вот и началось обострение. Хорошо хоть уже после чемпионата мира, когда все жертвы успели оправдаться.

Мы серьёзно занимались здоровьем и верили в успех. Элиза ездила лечиться к немецким врачам. Она часто тренировалась, но в облегчённом режиме. В шоу тоже каталась, прыгала. Однако спина всё равно не отпускала. В конце лета стало ясно, что это конец, и мы всей семьей приняли окончательное решение. Дочь поехала с цветами на родной каток и поблагодарила тренеров за всё, что они в нее вложили», — приводит слова Султаналиевой «Матч ТВ».

Турсынбаева — серебряный призёр чемпионата мира — 2019, первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной прыжок (сальхов) на официальных соревнованиях.